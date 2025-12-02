Murió Martín Garmendia, presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca

El presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, Martín Garmendia. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Martín Garmendia, presidente de la Cámara de Comercio de Bahía Blanca, murió en las últimas horas a los 73 años. Su figura dejó una huella profunda en el comercio local, en la dirigencia empresaria nacional y también en el periodismo, oficio con el que inició su vida laboral.

Nacido en Goyena, se formó en Bahía Blanca en el Colegio Salesiano La Piedad. Aquellos años, marcados por sacrificios personales y la ausencia de su hogar, moldearon un carácter que él mismo definía como intenso y vehemente.

Su primer acercamiento a la vida pública fue a través del periodismo deportivo. Trabajó en LU3 Radio del Sur, donde vivió anécdotas que luego contaba con humor, y fue parte del staff del diario El Chubut en los años de la masacre de Trelew. Más tarde regresó a Bahía y continuó en LU3 junto a figuras de la radio local.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El paso al comercio llegó después, cuando tomó las riendas del negocio Audio Mundo y más tarde impulsó otros emprendimientos. De ese recorrido surgió su vínculo con el sector empresario, que con el tiempo se volvió central en su vida. Desde hace varios años presidía la Cámara de Comercio de Bahía Blanca.

Garmendia se describía como alguien capaz de "conocerle las costillas" a cada comerciante. Defendió al sector en los momentos más críticos y manifestó reiteradas veces sus discrepancias con decisiones municipales que, según sostenía, afectaban la actividad en el centro de la ciudad. Su mirada se caracterizaba por el diagnóstico crudo y la apelación constante a la necesidad de planificar.

En su vida personal siempre destacó el esfuerzo de su madre tras la muerte de su padre, poco antes de su nacimiento. También hablaba del dolor que le producía la distancia de sus hijos.

En los últimos años enfrentó una enfermedad terminal, de la que hablaba sin dramatismo, agradeciendo a los médicos y insistiendo en la importancia de "seguir proyectando".

Sin velatorio, sus restos serán sepultados este martes a las 11:30 en el Cementerio Municipal.