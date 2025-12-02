Sorteo Mundial 2026: así sería el grupo más accesible para la Argentina

La Selección argentina conocerá a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 este viernes, a día en el que se llevará a cabo el sorteo, desde las 14, en el Centro John F. Kennedy de la ciudad estadounidense de Washington.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, que buscarán convertirse en la segunda selección en ganar dos Mundiales consecutivos luego de que lo hicieran Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962, integrarán el Bombo 1, por lo que evitarán cruzarse con las grandes potencias en la fase de grupos.

En los otros tres bombos, hay selecciones de menor calibre que serían vistas con buenos ojos si llegan a tocar en el grupo de Argentina.

En el Bombo 2 las selecciones que aparecen como más accesibles son Irán, Austria y Australia, rival oceánico que la Argentina venció 2-1 en octavos de final de la Copa del Mundo pasada.

En el Bombo 3 están el debutante Uzbekistán -primera vez como país independiente tras su separación de la Unión Sovíetica-, Catar que tuvo su primera participación en el Mundial pasado como anfitrión y Sudáfrica que tendrá su cuarta experiencia intercontinental, siendo la última en la Copa del Mundo que organizó en 2010.

Por su parte, el Bombo 4 está compuesto por selecciones que, en su gran mayoría, no le deberían implicar un problema a la Argentina. Ya clasificados están Ghana, Haití, Nueva Zelanda y los debutantes Jordania, Cabo Verde y Curazao, el rival ideal para los vigentes campeones del mundo.

A estos se le sumarán dos equipos provenientes de la repesca internacional en la que participarán Nueva Caledonia, Jamaica, República Democrática del Congo, Bolivia, Surinam e Irak.

Además, cuatro selecciones del repechaje europeo completarán los cupos. Estos saldrán de Italia, Irlanda del Norte, Gales, Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Suecia, Polonia, Albania, Eslovaquia, Kosovo, Turquía, Rumania, República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte.

Teniendo en cuenta que no puede haber tres selecciones europeas en una misma zona, el grupo más accesible para la Argentina estaría conformado por Australia o Austria, Uzbekistán y Curazao o Nueva Caledonia.