Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

31.1°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

31.1°

Bahía Blanca | Martes, 02 de diciembre

31.1°
Liga del Sur.

Liniers pidió las “48 horas” entre partido y partido y la final ante Huracán pasó al sábado

Se iba a jugar el domingo, pero el albinegro debe viajar a  Tres Arroyos para enfrentar, el lunes, a Ciclista por la segunda fase del torneo Regional Amateur.

Fotos: Andrea Castaño-La Nueva.

Cuando estaba todo definido entre la Liga del Sur, el Aprevide y la cúpula policial bahiense para que la final extra del Clausura de la A se lleve a cabo el domingo, Liniers, al enterarse de que el lunes debía viajar a Tres Arroyos para jugar por el Regional Amateur, pidió adelantar al sábado (amparándose en el reglamento del Consejo Federal, que debe haber 48 horas de descanso entre partido y partido) el duelo definitorio ante Huracán.

Entonces, el Chivo y el Globito dirimirán el segundo certamen del año este sábado desde las 17 en el estadio El Fortín de Villa Mitre. Habrá público de ambos lados y el de Ingeniero White ocupará el sector local.

Noticias Relacionadas

El ganador de este cotejo dirimirá el título del año frente a Bella Vista, acreedor del Apertura.

En la B, el choque entre Tiro y La Armonía pasó para el domingo, también a las 17, en el escenario de Liniers. El vencedor irá por el campeonato 2025 contra Comercial, dueño del Apertura. Larmo estará en el sector oficial.

En caso empate al cabo de los 90 minutos, se ejecutarán tiros desde el punto penal para determinar al finalista.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE