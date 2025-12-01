La Armonía eliminó a Rosario y ahora cruzará con Tiro: "Llegamos en levantada y con buen ánimo"

"Pasó de todo, parecía un partido controlado hasta lo último, el penal fue baldazo de agua fría, pero por suerte pudimos levantar en los penales", admitió Jerónimo Blanco.

El defensor de La Armonía analizó el triunfo por penales (4 a 3) ante Rosario Puerto Belgrano (tras igualar 1 a 1), que le permitió al Velezano pasar a la final extra del Torneo Clausura de primera división B de la Liga del Sur.

"De estar bien, bien, cuando ya das el partido por cerrado, que te peguen un golpazo así... cuando te empatan sobre el final y vas a penales es un baldazo de agua fría", agregó el oriundo de Algarrobo en diálogo con El Diario Deportivo.

En una tarde en la que pasó de todo, el Depo comenzó ganando a los 4 minutos (gol de Alex Muzi) y el equipo de Punta Alta lo igualó a los 82 (tanto, de penal, de Enzo Paredes).

"Cuando nos empatan el partido se me vino a la cabeza todo, el mano a mano de Alex, el de Gregorio (Sabugo), tuvimos situaciones super claras que a veces no las tenemos en otro partido. Las tuvimos todas y no la supimos aprovechar. Fue todo junto", reconoció Jero.

Ya en la definición desde los 12 pasos, contó un detalle que tenían estudiado.

"Nosotros sabíamos que el arquero (Facundo Charmelo) se tiraba una para cada lado, era una y una. Lo corroboramos después del segundo penal, el que le ataja a Rami", contó.

Además, explicó lo que significa este triunfo pensando en lo que viene.

"Esto es una levantada tremenda para el grupo, nos tocó estar todo el campeonato primeros y terminamos terceros, quieras o no se vino abajo el grupo con eso. Hablando entre nosotros pudimos levantarlo y sabemos que no es imposible, el año pasado Libertad ganó cuatro finales y ascendió. Sabemos que todos los partidos van a ser una final y por suerte ya estamos en una más y quedan dos pasitos más", avisó Blanclo.

En lo sucesivo, La Armonía y Tiro Federal se cruzarán el sábado (en cancha de Liniers) para definir el ganador del Clausura y quien cruzará frente a Comercial, que se quedó con el Apertura.

"El partido va a ser bravísimo, Tiro intenta jugar, pero es una final, un partido aparte. Vamos a ver qué pasa", avisó Jerónimo.

