Con el bono, el aumento y el aguinaldo, cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

ANSES confirmó un aumento de 2,34% para jubilaciones, pensiones y asignaciones en diciembre, junto con un bono de 70 mil pesos para los haberes mínimos. La actualización toma como referencia la variación del IPC de octubre difundido por el INDEC, mientras que el refuerzo extraordinario impacta de manera directa en más de 5 millones de beneficiarios.

De esta manera, los titulares de jubilaciones y pensiones con haber mínimo reciben una suma total de 581.319,39 pesos, integrada por $340.879,59 de haber mínimo actualizado, $70.000 de bono y $170.439,80 correspondientes al medio aguinaldo. En tanto, quienes superen el haber mínimo acceden a un bono proporcional hasta completar ese monto final.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) asciende a $479.055,51, compuesta por $272.703,67 de haber actualizado, $70.000 de refuerzo y $136.351,84 de medio aguinaldo.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez, el ingreso total de diciembre llega a $427.923,57, integrado por $238.615,71 de haber mensual, $70.000 de bono y $119.307,86 correspondientes al medio aguinaldo.

Montos de la AUH y asignaciones familiares

La Asignación Universal por Hijo (AUH) sube a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad llega a $398.853. En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos queda fijada en $61.252.

Voceros del organismo que “todas las prestaciones actualizan sus valores en línea con la movilidad vigente, sin modificaciones en el calendario de pagos de diciembre”.

Impacto económico y contexto

El incremento del 2,34 por ciento replica la variación del IPC de octubre que informó el INDEC, dato que la fórmula de movilidad toma como referencia. El refuerzo de $70.000 vuelve a ubicarse como herramienta de sostenimiento del ingreso, en un contexto de presión inflacionaria y caída del poder adquisitivo entre jubilados y pensionados.

Los pagos se realizan según el calendario habitual, sin modificaciones para diciembre. La ANSES indicó que publicará en las próximas horas las fechas completas por terminación de DNI para jubilaciones, PNC, AUH y asignaciones familiares. (con información de NA)