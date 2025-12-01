Barrio Thompson: una niña de 7 años sufrió heridas graves por un piedrazo

La pequeña fue trasladada de urgencia al hospital Penna. Foto: archivo La Nueva.

Personal de la comisaría Primera procura identificar a un hombre que anoche arrojó al menos una piedra contra una vivienda del barrio Thompson y, en esas circunstancias, hirió de gravedad a una niña de 7 años.

El hecho se produjo poco antes de la medianoche en la zona de Ángel Brunel al 2.500 y la pequeña -no identificada- fue trasladada de urgencia al hospital Penna, donde actualmente es asistida.

Según las primeras informaciones de fuentes policiales, habría sufrido hundimiento de cráneo.

"Esto sucedió en un domicilio que tiene dos propiedades, una adelante y otra atrás. Anoche, aparentemente, se presentó en el lugar una persona que preguntó por un tal Lucas (supuestamente vive en los fondos) y como no recibió la respuesta que buscaba, arrojó una piedra que impactó en la niña", comentó un vocero de la fuerza.

La pequeña, según trascendió, vive en la casa de adelante y el proyectil le habría dado cuando se encontraba en un lugar abierto, como un patio.