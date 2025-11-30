Internaron de urgencia a José Alperovich por una complicación en el intestino

José Alperovich fue sometido a una operación por una complicación gastrointestinal y se encuentra internado en el Hospital Italiano.

Según trascendió, la cirugía tuvo lugar en la tarde de este domingo, después de que el político presentara malestar.

A raíz de una molestia gastrointestinal que sufrió, se inició una serie de consultas y ante los síntomas compatibles con apendicitisse decidió trasladarlo al Hospital Italiano.

Al respecto, se indicó que se trató de una operación que no estaba programada. (con información de TN)

Noticia en desarrollo