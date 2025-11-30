Avanza una obra que mejorará la provisión de agua a varios barrios de la ciudad

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Con un avance promedio del 12% se mantiene a buen ritmo la construcción del acueducto entre la planta Patagonia y el barrio Los Chañares, pasando en su recorrido por Bosque Alto y que incluye la construcción de dos cisternas para reserva de agua.

Se trata de una de las inversiones más importantes que realiza la provincia en su plan para mejorar la provisión y distribución de agua potable en la ciudad y que, de acuerdo a lo informado desde el Ministerio de Infraestructura bonaerense, se espera esté operativa en enero de 2027.

Los trabajos, organizados en dos partes, están a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por las firmas Ecosur Bahía-Riva y Vial Agro e incluyen la construcción de una cisterna de 30 mil m3, en la planta Patagonia, y otra de 10 mil m3 en Bosque Alto.

El denominado Lote 1 comprende la ejecución de 8.200 m de acueducto entre Planta Patagonia y Bosque Alto, y la cisterna y su estación de bombeo en Planta Patagonia. El tendido incluye 16 válvulas de aire y 17 de limpieza, además de empalmes y cruces a lo largo de su recorrido.

Esta obra tiene un avance físico del 9,83 % y el monto de contrato actualizado es de $ 1.609.600.895,74. Los trabajos comenzaron en diciembre 2022 y se estima estén terminados en enero de 2027.

El segundo lote, a cargo de la misma UTE, comprende el tendido de 5.300 metros de cañería entre Bosque Alto y Los Chañares, con la colocación de 9 válvulas de aire y 10 de limpieza y la construcción de la cisterna y estación de bombeo en Bosque Alto.

El avance físico en este caso es del 14,96 % y el monto actualizado de la obra es de $ 5.333.205.049,33. El comienzo de los trabajos fue en diciembre 2022 y la fecha estimada de terminación es noviembre de 2026.

La cisterna de Planta Patagonia tendrá una capacidad de 30.000 m3, mientras que la de Bosque Alto almacenará 10.000 m3. El primer caso es un receptáculo de hormigón semienterrado, con dos módulos de 15 mil m3. Sus medidas son de 60 metros x 40 metros y 5,50 metros de altura.

La de Bosque Alto, consta de un único módulo, de 60 m x 40 m y 5,50 metros de altura.

En ambos casos se construye la correspondiente estación de bombeo, una casilla tradicional de mampostería y cubierta de chapa de 220 m2 donde se ubicarán al menos tres bombas y un grupo electrógeno.

El panorama

Desde 2022 a la fecha la provincia está desarrollando obras relacionadas con una mejora en la prestación del servicio de agua potable por 76 mil millones de pesos, valores actualizados a la fecha.

Está finalizado el acueducto de impulsión Altos de Bahía, terminado en abril de 2024 con una inversión final de $ 1.514 millones, el cual mejorará la provisión a unos 1.600 lotes de los barrios Patagonia chico, Altos de Bahía, Palos Verdes y Villa Miramar.

En agosto de este año se completó el nuevo módulo de la planta potabilizadora Patagonia, con un presupuesto final de 10.961 millones de pesos. El mismo permitirá aumentar en un 15% la capacidad de tratamiento de agua proveniente del embalse de Paso de las Piedras.

Ese mismo mes se completó el recambio del 13,5 km del acueducto entre Paso de las Piedras y la planta potabilizadora de Grünbein, una obra de 11.395 millones de pesos.

En ejecución sigue el recambio de cañerías en toda la planta urbana, iniciado en noviembre de 2022 y cuya finalización se estima para enero de 2026. Tiene un presupuesto actualizado de 26.114 millones de pesos.

También está en obra el acueducto de calle Brandsen, con fecha de terminación en junio del año próximo.

Los valores

Todas las obras mencionadas han sufrido demoras, en algunos casos neutralización (paralización de los trabajos y los plazos) y atrasos, debido a las distintas variables económicas que es habitual tenga el país, afectando en algunos casos la provisión de materiales, generando el atraso en el pago de los certificados o por variaciones de precios que exceden la normalidad.

Una consecuencia de estas circunstancias es que los valores originales con los cuales fueron adjudicadas han tenido una variación por demás importante.

Hay que tener en cuenta que junto con cada certificación mensual de los trabajos realizados --de acuerdo al presupuesto original-- se genera una redeterminación de precios a través de determinadas fórmulas que ajustan los valores de acuerdo a la variación de determinados rubros.

Es el caso del recambio del acueducto entre Paso Piedras y la planta de Grünbein. Cotizado en 608,5 millones de pesos en junio de 2021, la obra comenzó en abril de 2024 y se extendió hasta agosto 2025. En este tiempo su costo se incrementó 18 veces, siendo el monto final de 11.391 millones de pesos. El dólar, como referencia, estaba a $ 95 al momento de la licitación.

El nuevo acueducto en calle Brandsen, en ejecución, fue cotizado en febrero de 2023 en 3.151 millones de pesos. Iniciados los trabajos en mayo de 2024, el presupuesto actualizado es de 19.149 millones de pesos, poco más de seis veces el monto del contrato.