Cómo será el nuevo esquema de subsidios para los servicios

Regirá un nuevo esquema de subsidios energéticos a partir de inicios del 2026 que transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes.

Con las modificaciones se produce la eliminación de planes como "Hogar" y "Tarifa social de Gas" y los requerimientos para acceder a la nueva modalidad de subsidios será mucho más elevada que lo que era hasta este 2025.

Solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, podrán acceder al subsidio.

La aplicación para ingresar a estos será distinto para la electricidad y para el gas. En electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno y verano), y de 150 kWh en los meses templados.

Para el gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año, y el bloque subsidiado se ajustará según la región y las necesidades estacionales.

El nuevo esquema se empezará a aplicar de manera gradual durante el 2026 para que el impacto en los hogares no sea tan brusco. La primera parte tendrá una bonificación del 25 % en caracter extraordinario y se irá reduciendo mes a mes hasta desaparecer por completo en el curso del año.

El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.

Los que pasen los límites establecidos pagarán la totalidad del servicio al precio sin subsidios.

Para el Gobierno la reducción planificada tiene impacto inmediato en el déficit planificado para el año venidero, que será de un 0.5 del PBI, lo que representaría unos 3000 millones de dólares.

El esquema contempla consideraciones especiales para las zonas frías del país, que mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026 por lo que los bahienses deberán esperar para saber si mantendrán este beneficio, o se deberán aplicar al nuevo esquema de subsidios.

(Con información de Infobae)