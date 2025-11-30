Sembrando Bibliotecas: un año de expansión cultural en todo el país

El arquitecto Diego Promenzio, director del Proyecto Sembrando Bibliotecas, anunció el cierre de un intenso año de trabajo en el que se concretaron cinco nuevas inauguraciones en distintas provincias argentinas.

“Podríamos decir que acabamos de terminar este año de trabajo, nos tomaremos un descanso hasta mediados de febrero, aunque cada integrante del equipo seguirá por su cuenta tratando de conseguir donaciones de libros”, señaló Promenzio.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Diego (remera negra) con parte del equipo

Durante 2025 se fundaron la Biblioteca “La Vicuñita” en la Escuela 162 de Llulluchayoc, Jujuy; la Biblioteca “Sargento José Mariano Gómez” en Yavi, también en Jujuy; la Biblioteca “La Guerra del Chaco” en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Baritú y El Nogalar de Los Toldos, Salta; la Biblioteca “Norma Iris Susana Gallo” en la escuela secundaria de La Humada, La Pampa; y la Biblioteca “Río San Guillermo”, que se inaugurará en diciembre en el Destacamento Agua de Godo del Parque Nacional San Guillermo, San Juan.

La elección de los lugares responde tanto a propuestas del equipo como a pedidos de instituciones interesadas. Los libros provienen de donaciones de particulares de todo el país e incluso del exterior, además de aportes del propio grupo.

“No podría decir la cantidad exacta de ejemplares recibidos, pero calculamos que hemos enviado no menos de 10 mil. Seleccionamos cuidadosamente los materiales, enviando solo aquellos que se encuentran en buenas condiciones y que sabemos serán bienvenidos en cada destino”, explicó Promenzio.

Actualmente, el equipo trabaja en la colecta de libros para fundar una biblioteca de temática Malvinera en la futura Casa del Veterano de Guerra, obra en ejecución que se espera inaugurar en 2026. Además, se lanzó una campaña para reunir libros infantiles, desde nivel inicial hasta secundario, con el objetivo de seguir ampliando la red de bibliotecas en escuelas y comunidades.

El proyecto, nacido en Bahía Blanca en 2023, ya cuenta con doce bibliotecas instaladas en sitios icónicos y escuelas del interior del país. Entre ellas se destacan la “Península Haush” en Isla de los Estados; la “Biblioteca Punta Norte” en Península Valdés; “Ngpun Currha” en Mamuel Choique (Río Negro); la ampliación de la Biblioteca “Soledad” en la Base Esperanza de la Antártida; “Ruca Chilca” en Paso del Sapo, Chubut; “Montaña de Libros” en El Chaltén, Santa Cruz; y “Tristán Narváez” en el Parque Nacional Talampaya, La Rioja.

El Proyecto Sembrando Bibliotecas busca fundar al menos una biblioteca por provincia, con el objetivo de fomentar la lectura y agradecer la labor de quienes trabajan en lugares de relevancia social, cultural, educativa o histórica. Cada biblioteca se entrega con un “Kit Biblioteca” que incluye libros en papel, audiolibros, e-books, un cartel identificatorio y una bandera argentina.

“La donación no conlleva contraprestación alguna y una vez realizada, la biblioteca pertenece íntegramente a la institución receptora, que la administra y custodia para que crezca en el tiempo”, remarcan desde el equipo.

De cara al 2026, ya se encuentran en tratativas para nuevas fundaciones en Chaco, Córdoba, Antártida y otros destinos especiales. “También surgió la idea de expandir nuestro proyecto al exterior, aunque sabemos que es difícil por las aduanas y trámites burocráticos. Pero seguimos soñando con que los libros crucen fronteras”, concluyó Promenzio.

El equipo de Sembrando Bibliotecas está integrado por Diego Promenzio (director), Juan Sassi (secretario), Juan Abrego (tesorero), Ricardo Lorenzo (pro tesorero), Mariana Gueguén y Franco Martin (asuntos legales), Fernando Promenzio (prensa), Sergio Promenzio (logística) y Luis Fernando Sierra Gullini (gráfica). Unidos por la pasión de la lectura, trabajan para que cada rincón del país tenga su espacio de encuentro con los libros.