Desde la Comisaría Primera buscan la procedencia de elementos robados

Los elementos fueron hallados en un allanamiento en calle 1810 al 600.

Foto Archivo LNP

El personal de la Comisaría Primera busca dar con los damnificados de elementos encontrados en un allanamiento realizado en calle 1810.

Los elementos en cuestión son: un compresor de aire, un taladro eléctrico, dos parlantes y una tapa de potencia, una amoladora, una motosierra, una Play Station 4, destornilladores varios y una remachadora. Quienes puedan acreditar la propiedad mediante denuncia y/o documentación, deberá dirigirse a Berutti 650 o comunicarse telefónicamente al 291-4551902.

Las actuaciones fueron caratuladas en primera instancia como "Averiguación de Procedencia", con intervención de la Fiscalía 2 de esta ciudad.

