La Armonía le ganó la final de los playoffs a Rosario y definirá el Clausura ante Tiro Federal

La Armonía venció esta tarde a Rosario Puerto Belgrano en su cancha y se adjudicó los playoffs del Torneo Clausura de la Liga del Sur en la primera división B.

Tras igualar 1 a 1 en el tiempo regular, el velezano se impuso por penales, ganando la definición por 4 a 3.

El Depo comenzó la tarde en ventaja gracias al de Alex Muzi, a los 4 minutos de juego.

Ya en el complemento, el equipo de Punta Alta lo igualó con tanto de penal de Enzo Paredes, tras mano de Lautaro Marino, a los 82.

Ambos equipos terminaron con 10 jugadores ya que el árbitro del encuentro Franco Páez expulsó a Santiago Giorgis (a los 72 minutos) en la visita y a Edgar Scalco en el local (80m.).

En la definición desde los 12 pasos, para el elenco que conduce Rodolfo Cuello anotaron Jerónimo Blanco, Agustín Mendoza, Leandro Ruiz y Maximiliano Vallejos.

Mientras que Facundo Charmelo le atajó el intento a Ramiro Fernández, en el segundo de la tanda.

Para los dirigidos por Federico Gómez Peña, en tanto, metieron Paredes, Nahuel Cornou y Federico Pinedo.

Además, Pedro Fernández estrelló su remate en el travesaño y Nahuel Grogarchuk mandó el quinto y definitivo por arriba del horizontal.

Tras este resultado, La Armonía definirá el Torneo Clausura ante Tiro Federal, que se adjudicó la final extra luego de ser el mejor elenco de la fase regular.

El que resulte vencedor de ese duelo se medirá ante Comercial (ganador del Apertura) por la final anual y el ascenso q la máxima división.