Paula Robles será citada a declarar en la causa de Juana Tinelli por amenazas

La bailarina Paula Robles será citada a declarar la semana que viene en el marco de la causa por amenazas vinculada a Juana Tinelli y la convocatoria llega en la etapa final del expediente.

La periodista Marina Calabró consultó a fuentes de la fiscalía y le confirmaron que, si bien se sabe que Robles no puede aportar demasiado, su testimonio será el último antes del cierre definitivo del caso. Una vez tomada su declaración, la investigación quedaría concluida por inexistencia de delito.

De todos modos, aclaran que esto no implica que el llamado telefónico no haya existido, simplemente que no encuadra dentro de una figura penal comprobable.

Además, la causa mantiene otro punto pendiente ya que Juana Tinelli todavía no entregó su celular a la Fiscalía, algo que también dificulta avanzar sobre la denuncia tal como fue presentada en un inicio.

Finalmente, con la declaración de Robles, la fiscalía prevé cerrar formalmente el expediente en los próximos días. (NA)