Se presentó documentación para abrir los celulares de Rosenfeld y Wanda Nara

La disputa legal por la deuda de honorarios que involucra a Wanda Nara sumó un nuevo capítulo y, según trascendió en el expediente, la doctora Carla Junqueira presentó formalmente documentación ante la Justicia para avanzar con la designación de peritos para abrir los teléfonos celulares de Ana Rosenfeld y de la Bad Bitch.

En el programa de Lape Club Social, Marina Calabró manifestó que la presentación busca que se autorice el acceso pericial a los dispositivos con el fin de obtener información vinculada al conflicto que originó la causa sobre los sueldos en “negro” de sus empleadas.

Esta medida apunta a esclarecer comunicaciones, intercambios y posibles elementos que respalden la posición de la abogada reclamante.

Por el momento, la Justicia deberá evaluar si habilita la apertura de los equipos y si admite la propuesta de peritos presentada por Junqueira.

El cruce entre ambas partes continúa escalando, mientras se acumulan pedidos y medidas que podrían definir el rumbo del expediente en los próximos días. (NA)