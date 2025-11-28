Los Alpine y otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar
Este viernes comenzó la actividad oficial del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del calendario 2025 de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó en la 20° posición de la grilla en la única práctica libre.
En la clasificación Sprint, el pilarense no pudo mejorar su performance y volvió a quedar último. Gasly fue 19°.
Oscar Piastri fue el más rápido en ambas sesiones y se quedó con la pole para la Sprint.
La Sprint del GP de Qatar se correrá el sábado a las 11 de Argentina y la carrera principal será el domingo a las 13.
Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar
- Oscar Piastri
- George Russell
- Lando Norris
- Fernando Alonso
- Yuki Tsunoda
- Max Verstappen
- Kimi Antonelli
- Caros Sainz
- Charles Leclerc
- Alexander Albon
- Isack Hadjar
- Oliver Bearman
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hulkenberg
- Esteban Ocon
- Lance Stroll
- Liam Lawson
- Lewis Hamilton
- Pierre Gasly
- Franco Colapinto