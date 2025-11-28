Bahía Blanca | Viernes, 28 de noviembre

Deportes.

Los Alpine y otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar

Oscar Piastri fue el más rápido y se quedó con la pole para la Sprint.

Foto: NA

Este viernes comenzó la actividad oficial del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del calendario 2025 de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó en la 20° posición de la grilla en la única práctica libre.

En la clasificación Sprint, el pilarense no pudo mejorar su performance y volvió a quedar último. Gasly fue 19°.

Oscar Piastri fue el más rápido en ambas sesiones y se quedó con la pole para la Sprint.

La Sprint del GP de Qatar se correrá el sábado a las 11 de Argentina y la carrera principal será el domingo a las 13.

Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar

  1. Oscar Piastri
  2. George Russell
  3. Lando Norris
  4. Fernando Alonso
  5. Yuki Tsunoda
  6. Max Verstappen
  7. Kimi Antonelli
  8. Caros Sainz
  9. Charles Leclerc
  10. Alexander Albon
  11. Isack Hadjar
  12. Oliver Bearman
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Nico Hulkenberg
  15. Esteban Ocon
  16. Lance Stroll
  17. Liam Lawson
  18. Lewis Hamilton
  19. Pierre Gasly
  20. Franco Colapinto

