Los Alpine y otra clasificación para el olvido: Franco Colapinto largará 20° la Sprint del GP de Qatar

Este viernes comenzó la actividad oficial del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del calendario 2025 de Fórmula 1 que se disputa en el Circuito Internacional de Lusail.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) quedó en la 20° posición de la grilla en la única práctica libre.

En la clasificación Sprint, el pilarense no pudo mejorar su performance y volvió a quedar último. Gasly fue 19°.

Oscar Piastri fue el más rápido en ambas sesiones y se quedó con la pole para la Sprint.

La Sprint del GP de Qatar se correrá el sábado a las 11 de Argentina y la carrera principal será el domingo a las 13.

Así quedó la grilla para la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar