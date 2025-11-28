Fórmula 1: tras un divertido momento, Franco Colapinto afronta la práctica libre 1

Diálogo entre el argentino y el tenista serbio. Foto: F1.

Se inician este viernes las prácticas libres de cara al Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, que contará con el argentino Franco Colapinto y se correrá el domingo a las 13.

Hoy se realizará la primera actividad en el circuito internacional de Losail, donde a las 10.30 (hora de nuestro país) comenzarán las pruebas libres 1.

Jornada en la que, además, también se disputará a las 14.30 la tanda clasificatoria a la carrera sprint de mañana.

En cuanto a Franco Colapinto, el piloto de Alpine viene de un divertido momento que tuvo como protagonista al tenista serbio Novak Djokovic, quien dio una clase de yoga en la propia pista.

Formó parte de las actividades de promoción de los organizadores de la carrera que encabeza el propio tenista, quien es embajador global y asesor de la línea aérea Qatar Airways.

En el marco de esa clase de yoga, Franco Colapinto publicó un video en el que reconoció que está "duro": "Gracias Novak por las clases no pude seguir ni la entrada en calor toy re duro".

Horarios y cronograma

Este es el detalle de actividades del fin de semana en Qatar:

Hoy

Prácticas libres 1: 10.30 a 11.30

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14.

Mañana

Carrera sprint: 11 a 12

Clasificación: 15 a 16

Domingo

Carrera: 13

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones disponibles.