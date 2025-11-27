¡Qué series! Estrella le ganó en tres suplementarios a Liniers y 9 de Julio en la última bola a San Lorenzo

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

En dos partidos tan disputados como cerrados, Estrella y 9 de Julio se adelantaron 2-1 en las series permenancia (al mejor de cinco), correspondientes al torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El auriazul superó como local a Liniers, por 75 a 72, en tres suplementarios (52-52, 60-60 y 64-64).

Y 9 venció a San Lorenzo, con un doble de Francisco Anaya, por 80 a 78.

En consecuencia, de repetir el próximo martes, el equipo del barrio San Martín se aseguraría su continuidad en Primera y el albinegro jugaría ante Sportivo el repechaje. Mientras que 9 se enfrentaría ante Independiente y Sanlo perdería la categoría.

De todos modos, todavía hay un juego más y ambas series están sumamente parejas, cargadas de tensión y adrenalina.

Estrella 75, Liniers 72

El partido en el barrio San Martín estuvo cargado de dramatismo y mucha carga emotiva que se vio reflejada en ambos equipos, complicadísimos cada vez que tuvieron la posibilidad de cerrar el juego.

El 75-72, con tres suplementarios (52-52, 60-60 y 64-64), grafica de alguna manera lo que se vivió.

En el tiempo regular, tras un tiro forzado de Santiago Quiroga, Liniers tuvo la que parecía última bola -con siete segundos- y Matías Specogna la recuperó, llegando a tirar Fausto Herrera, sin llegar a destino.

Ya en el primer suplementario, con 15 segundos recuperó Santiago Quiroga un mal pase de Octavio Cancelarich, salió de contra, recibió falta y con 10 segundo metió 1-2 libres: 60-60. Enfrente, Cancellarich falló y quedó tiempo para un último tiro largo y forzado de Peña.

En el segundo suplementario, el pibe Emanuel Giusto anotó su único doble a falta de 26 segundos y el local pasó al frente 64-63.

Con 2 segundos, Ferrari recibió falta y metió 1-2 en la línea: 64-64. Repuso Estrella, Herrera tomó un tiro claro y Giusto estuvo a punto de convertirse en héroe tras rebote ofensivo, pero no entró.

Ya en el tercer suplementario y en medio de un estadio cargado de tensión, Estrella (que tuvo un bajísimo 55% en libres con 22-40) empezó a cerrarlo con un doble y falta de Quiroga: 73-72.

En una acción cargada de dramatismo, Ramos atacó y si bien la pelota fue afuera, volvió a reponer el Chivo. En la continuidad, lanzó Ramos, falló y Marinsalta falla tras el rebote ofensivo. Aprovechando la situación. Nahuel Cámara tomó el rebote defensivo, se la pasó a Quiroga que el intento de salir de contraataque la perdió ante Ramos.

Este alcanzó a tirar una bandeja, la pelota se fue por el fondo y repuso Estrella de mitad de cancha, con 2s09/10. Herrera recibió falta, anotó los 2 libres (75-72) y Liniers alcanzó a tomar un último tiro de mitad de cancha que no llegó a destino, generando el delirio de la parcialidad local.

La síntesis:

Estrella (75): T. Peña (12), F. Herrera (15), S. Quiroga (29), M. Specogna (4), N. Cámara (9), fi; E. Giusto (2) y A. Kucan (4). DT: Walter Romerniszyn.

Liniers (72): S. Gattari (14), O. Cancellarich (10), A. Agulló (2), B. Olivera (4), F. Ferrari (12), fi; J. Marinsalta (11), T. Del Sol, A. García (8), G. Groppa (11) y N. Ramos. DT: Mauricio Vago.

Cuartos: Estrella, 12-12; 25-23 y 41-41.

Tiempo regular: 52-52.

Primer suplementario: 60-60.

Segundo suplementario: 64-64.

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Serie: Estrella, 2-1.

9 de Julio 80, San Lorenzo 78

9 de Julio logró hacerse fuerte como local y dejó contra las cuerdas a San Lorenzo, al que venció 80 a 78, con un doble de Francisco Anaya.

Restaban 2s05/10, con reposición adelante del local, Santiago Ruesga hizo un alley-oop y Francisco Anaya puso en ventaja a 9. Sacó San Lorenzo, con 1s05/10 Rodrigo Arce alcanzó a tirar de tres puntos y terminó el juego.

La síntesis:

9 de Julio (80): S. Ruesga (8), F. Anaya (12), M. Costa (20), C. Fraga (15), A. Almirón (2), fi; F. Goyanarte (2), L. Vecchi (19), S. Villegas (2) y L. D'Amaro. DT: Julián Turcato.

San Lorenzo (78): A. Pena (6), R. Arce (19), N. Herbik (13), L. Fernetich (4), J. Coria (22), fi; J. Fuentes (14), M. Blanche, S. Seewald, S. Calvo y R. Galuzo. DT: Sebastián Aleksoski.

Cuartos: 9 de Julio, 29-27; 44-38 y 61-57.

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Horaco Sedán.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 2-1.