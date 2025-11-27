El mensaje institucional de Estudiantes luego de la durísima sanción que le aplicó la AFA

Estudiantes fue duramente sancionado por la AFA a raíz del desplante a Rosario Central en el pasillo del campeón durante el último fin de semana en la Liga Profesional. Las medidas que aplicó el Tribunal de Disciplina fueron desde suspensiones a jugadores hasta un castigo a Juan Sebastián Verón.

A horas de conocerse la sanción, el Pincha se expresó públicamente con un fuerte comunicado que fue exhibido en la cuenta oficial del club en la plataforma X.

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes”, comienza la publicación.

Luego, concluye: “En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}



Los detalles de la sanción de la AFA a Estudiantes