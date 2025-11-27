Villa Mitre mostró su apoyo a la gestión de "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino

Villa Mitre mostró su apoyo a la gestión del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, y al presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, sumándose a lo hecho por muchos otros clubes del ascenso.

A través de un comunicado en sus redes sociales, el tricolor manifestó "el apoyo a la conducción" de los máximos dirigentes del fútbol argentino "ante los recientes ataques mediáticos hacia su gestión".

Además, el texto agrega: "Reafirmamos nuestro acompañamiento a un modelo que fortaleció el federalismo, el crecimiento institucional y el rol social de los clubes en todo el país".

*Apoyo

En julio de este año, el plantel superior de Villa Mitre posó con una bandera en apoyo (foto principal de la nota) a Pablo Toviggino, tras el cruce con Patricia Bullrich y parte del gobierno nacional.

Luego de la banca del club durante la semana en las redes sociales, el equipo tricolor mostró una bandera antes de que comience el partido ante Ciudad Bolívar (fue derrota tricolor por 2 a 0) por el Torneo Federal A.