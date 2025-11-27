Le quitaron el título a "La mujer más fuerte del mundo": aseguran que nació hombre

“Mi mensaje es simple. Las personas trans tienen cabida en el deporte, pero las categorías femeninas deben seguir siendo exclusivamente femeninas por nacimiento”, escribía Rebecca Roberts, tres veces ganadora del premio a la Mujer Más Fuerte del Mundo publicó, en Instagram. Poco antes se había conocido que Jammie Booker (28 años), la nueva mujer más fuerte del mundo, había sido descalificada.

“Parece que un atleta biológicamente masculino, que ahora se identifica como mujer, compitió en la categoría abierta femenina... Se intentó contactar a la competidora involucrada, pero no hemos recibido respuesta. Según nuestras normas, las competidoras sólo pueden competir en la categoría correspondiente al sexo biológico registrado al nacer”, rezaba el comunicado de Official Strongman Games.

¿La razón? El diario británico "Daily Mail" publicó que sus compañeras competidoras recibieron fotos y videos explícitos que aparentemente mostraban que Booker es una exestrella porno transgénero y, por tanto, que su género de nacimiento es masculino.

“Nos llegaron vídeos para adultos de Booker”, reconocióe la organización.

Tras la descalificación de Booker (28 años) la nueva mujer más fuerte del mundo fue elegida la británica Andrea Thompson (43 años). La nueva ganadora dijo que ni ella ni sus compañeros competidores tenían sospecha alguna de que Booker fuera transgénero hasta las 3 de la mañana del día después del concurso, cuando comenzaron a circular imágenes y vídeos “que provenían de un sitio web de entretenimiento para adultos”.