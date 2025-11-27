Femenino: 9 de Julio, finalista en Bahía, buscará lo mismo el fin de semana en Mar del Plata

Emilia Fernández fue una de las goleadoras. Foto: archivo-La Nueva.

9 de Julio venció a Sportivo Bahiense, 79 a 38, selló 2-0 la semifinal de Primera femenino, y de esta manera jugará -desde el próximo miércoles 3- la final ante Estudiantes, que ya había eliminado a Bahiense del Norte.

Con total comodidad el albiazul venció al tricolor, ya pensando en el Súper 4 del Provincial de Clubes de Mayores, que disputará el fin de semana en Mar del Plata.

En el ganador, dentro de un partido de mucha rotación y liviana oposición, se destacaron Emilia Fernández, con 12 puntos, más 8 rebotes, además de Ileana Corvalán (7 unidades, 3 asistencias y 5 recobres) y Catalina Arena (11 puntos).

El equipo que orienta Julián Turcato ya tiene la cabeza en Mar del Plata, donde el sábado jugará ante Regatas de San Nicolás, a las 19, en una de las semifinales, mientras que el local Peñarol cruzará ante San Martín de Junín, desde las 21.

Mientras que el domingo, a las 19, se disputará la final. Todos los partidos serán en el Domingo Robles, de Peñarol.

La síntesis:

Sportivo (38): P. Fernández, M. Carli (4), A. González (5), P. Vecchi (9), L. Uthurralt (8), fi; T. Giannecchini (1), P. Lazar (8), R. Albarracín (2), R. Hammerschmidt, J. Alarcón (1), L. Gherzi y A. Prada. DT: Bruno Sagripandi.

9 de Julio (79): E. Fernández (12), I. Corvalán (7), D. Alves da Florencia (12), I. Roldán (10), B. Tombesi (2), fi; A. Maurer (9), J. Azaroff (2), T. Nieva (2), C. Arena (11), A. Althabe (7),V. Flores (3) y V. Martín (2). DT: Julián Turcato.

Cuartos: Sportivo, 8-22; 14-42 y 30-67.

Árbitros: Joaquín Irrazábal, Yamila Nicoletta y Estefanía Zárate.

Cancha: Eladio Santos.

Serie: 9 de Julio, 2-0.