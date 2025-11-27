MasterChef Celebrity: Valentina Cervantes se despidió del show

Una nueva y emotiva gala de eliminación se vivió en MasterChef Celebrity este miércoles por la noche cuando, entre lágrimas y aplausos, Valentina Cervantes se despidió de la competencia y logró salvar a sus compañeros que corrían el riesgo de ser eliminados por su desempeño.

En su último paso por la cocina, la botinera presentó un pollo a la portuguesa hecho al disco, acompañado con papas españolas.

Tras recibir una excelente devolución por su plato, la participante, con lágrimas en los ojos, explicó que su familia la necesita y que eso implica su renuncia al reality de cocina.

“Me cuesta un montón, pero que me tengo que ir de la competencia. Hasta acá llegué, porque mi familia me necesita y mis hijos, más que nada, quieren estar tanto con la mamá, que soy yo, y el papá juntos. Así que, por ese motivo, es el que hoy me voy”, se sinceró.

La conductora Wanda Nara entendió la decisión de Cervantes y le dejó abiertas las puertas del reality por si algún día quiere volver: “Sé lo difícil que es a veces acompañar a un deportista, pero también la prioridad siempre la tiene la familia, y en este caso tus hijos que son tan chiquititos. La verdad que te pudimos conocer, sos una persona hermosa, y sé que la pasabas muy bien, que te divertiste, que te gustó estar acá”.

“Me llevo un montón de tips, un montón de cosas, y yo también no sabía que me gustaba tanto ni que tampoco tenía tanto para dar acá en la competencia”, mencionó Valu entre lágrimas.

Las emotivas palabras de Germán Martitegui a Valu Cervantes que conmovieron a todos

El chef Martitegui dejó atrás su postura fría para dedicarle unas emotivas y significantes palabras a la participante, dejando en claro el gran desarrollo personal que tuvo durante su paso por la cocina de MasterChef.

“Fue una gran alegría conocerte. Desde el principio sentí que estabas dando un gran paso personal y fuiste creciendo. A mí me presentaron primero a la esposa de Enzo Fernández y ahora para todo el mundo sos Valu”, dijo Germán.

“Para nosotros Enzo es el esposo de Valu desde ahora. Te deseo lo mejor. Los hijos son la prioridad siempre y que empiecen felices el colegio con vos acompañando”, agregó. (N/A)