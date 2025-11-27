Calendario de GP de Qatar con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Qatar, penúltima prueba de la temporada.

La carrera se llevará a cabo el domingo desde las 13 (hora de nuestro país) en el Circuito Internacional de Lusail.

Por un lado, el campeonato tiene a Lando Norris (McLaren) como puntero, pero con Oscar Piastri (McLaren) y Max Verstappen (Red Bull) pisándole los talones, en lo que se espera una definición apasionante ya que en las dos carreras que restan hasta el 3º mantiene chances.

Por otro, hay expectativas por la nueva presentación de Colapinto, luego de ser ratificado en Alpine y de una correcta participación en Las Vegas.

Horarios y cronograma

Mañana

Prácticas libres 1: 10.30 a 11.30

Clasificación sprint: 14.30 a 15.14.

Sábado

Carrera sprint: 11 a 12

Clasificación: 15 a 16

Domingo

Carrera: 13

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Qatar se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones disponibles.