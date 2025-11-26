Liberman y la polémica por las tasas: "Se vota un impuestazo a todos los hogares bahienses"

El diputado provincial electo y principal referente de La Libertad Avanza, Oscar Liberman, cargó contra el proyecto de Presupuesto y Ordenanza Fiscal Impositiva que se discutirá este jueves en el Concejo Deliberante y planteó sus dudas sobre los concejales opositores que podrían acompañarla.

A través de sus redes sociales, el economista también cargó contra la segmentación en el pago de la tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública que promueve la comuna a través del Presupuesto 2026.

Además, dijo que el gobierno municipal forzó a las empresas cerealeras y del polo a aceptar el acuerdo para financiar las obras hidráulicas en distintos puntos de la ciudad.

“Que el acuerdo para forzar a que el Polo Petroquímico y las cerealeras aporten a obras no tape lo central: mañana -NdR: por el jueves, en el Concejo Deliberante- se vota un impuestazo a todos los hogares bahienses”, escribió.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ese sentido, sostuvo que desde la comuna “quieren reemplazar la tasa de ALC por un impuesto inmobiliario encubierto”.

“No se cobra por el servicio, sino por ‘capacidad de pago’. Eso significa un aumento del 75% para familias que aún se recuperan de la inundación”, manifestó.

Además, dijo que los cinco concejales opositores que quieran acompañar el proyecto “no lo hacen gratis”. Con 13 votos -el oficialismo tiene ocho- la iniciativa sería aprobada.

“Mientras tanto, el gasto crece muy por encima de la inflación usando SAPEMs y cooperativas sin rendición de cuentas”, denunció.