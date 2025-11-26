Aporte extraordinario del Polo: la UIBB aseguró que "el diálogo permitió un acuerdo positivo para todos"

El vicepresidente primero de la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB), Gustavo Damiani, destacó este miércoles el “valor del diálogo” en la negociación con el Municipio, que definió los cambios en el aporte extraordinario que realizarán las empresas del Polo Petroquímico para contribuir a la reconstrucción de la ciudad tras la inundación.

Damiani sostuvo que el entendimiento alcanzado entre ambas partes fue posible gracias a “una instancia de conversación abierta y sostenida”, y remarcó que el sector productivo atraviesa un contexto complejo, pero aun así mantiene su compromiso histórico con el desarrollo local.

“Este resultado final surge del diálogo entre el sector de la administración municipal, con sus decisiones políticas, y con la apertura mental de poder ver la realidad del sector productivo, que está pasando un momento muy complicado en cuanto a rentabilidades”, expresó.

La UIBB fue el ámbito de discusión donde se produjeron los acuerdos anunciados hoy.

Damiani valoró que, pese a las dificultades, las compañías sigan desempeñando un rol activo en materia de infraestructura y vinculación comunitaria. “Las empresas están totalmente integradas a la comunidad y asumen un rol muy importante en la vida diaria: no solamente generando puestos de trabajo, sino colaborando en obras de infraestructura, en colegios, hospitales y demás”, señaló.

El dirigente también agradeció el espacio de trabajo brindado por el intendente Federico Susbielles y subrayó que, si bien en el proceso “cada parte tuvo que resignar algo”, el acuerdo representa un avance para todos los sectores involucrados. “La base de todo este éxito es el diálogo, y queremos seguir continuando con el diálogo porque Bahía necesita muchas cosas. Tiene que pensar en una estrategia de crecimiento y en temas puntuales como el agua y otras cuestiones que requieren el apoyo de toda la comunidad”, afirmó.

Damiani aseguró que la UIBB mantendrá su acompañamiento al Municipio en esta etapa de reconstrucción post temporal y convocó a fortalecer la articulación entre el sector productivo, el político, el gremial y el sindical. “Vamos a seguir acompañando y tratando de estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias a todas las empresas por el esfuerzo que siguen haciendo”, cerró.