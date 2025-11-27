Seven de la República: los nombres de Sur y los rivales para el torneo en Paraná

La sede El Plumazo, del club Estudiantes, es el escenario principal del tradicional torneo en Paraná. Foto: prensa UAR.

Este jueves viajarán los seleccionados de seven de la Unión de Rugby del Sur, que entre sábado y domingo jugarán el Seven de la República, tradicional competencia de juego reducido organizada por UAR para las uniones provinciales e invitados.

En el caso de Sur 7s, habrá presencia de un equipo masculino y otro femenino. La partida está prevista para las 21.30, desde el Centro de Desarrollo de Alem y Florida.

En el caso de los varones van a jugar la zona Ascenso (grupo 6) junto con Austral, Jujuy, Formosa y Lagos del Sur. En el otro grupo van Tierra del Fuego, Andina, Paraguay, San Luis y Chubut.

El debut del equipo dirigido por Diego Samuel será frente a Lagos del Sur este sábado a las 10. El segundo partido será ante Jujuy a las 17 y el tercero del primer día de competencia va a las 19 ante Austral.

Los integrantes serán Tobías Andrade, Santiago Báncora, Tomás Bermúdez Caneparis, Lautaro Carrio Biabetti, Tiziano Copreni, Rafael Larrañaga, Thiago Loiacono, Alan Martínez, Juan Cruz Samuel, Antonio Scolari, Felipe Serrat y Pedro Zorzano.

Completan el staff Mariano Minnaard (DT asistente), Lisandro Flores (preparador físico) y Joaquín Lobato (mánager).

La mujeres, en categoría mayores, competirán en el grupo Desarrollo (zona 4) junto con Andina, Santiago del Estero y Misiones.

Las dirigidas por Oscar Benvenuto, Sheila González y Eliana Teófilo afrontarán el estreno en el primer partido del torneo: el sábado a las 9 ante Santiago del Estero. Después enfrentarán a Misiones a las 17. El domingo completarán la etapa inicial.

Integran el combinado las jugadoras Mayra Rodríguez, María Paz Maxenti, María Victoria Cánepa, Amparo Lucotti, Evelyn Cardozo, Gianela Giménez, María Eugenia Zengarini, Antonela Agustina Zengarini, Isabella Gaspar, Juliana Santini Peralta, Nadine Blanco y Catalina Annibali.

Actuación 2024

El año pasado Sur 7s masculino jugó la final de la zona Ascenso, partido en el que cayó ante UROBA por 17-12, después de ganar invicto su zona.

El femenino de la unión bahiense culminó en el 3º lugar de la zona Desarrollo 2024.