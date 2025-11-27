Los dos campeones del mundo que pidió Costas para Racing: "Llegó el momento que los necesitamos"
El entrenador les “exigió” su regreso al club de Avellaneda.
El entrenador Gustavo Costas reclamó el regreso inmediato de Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul a Racing en la antesala del duelo con Tigre por los cuartos de final del Torneo Clausura.
El técnico volvió a instalar el tema en plena previa y apuntó directamente a los dos campeones del mundo surgidos de las inferiores del club para que se sumen a la "Academia".
El entrenador reconoció que cada mercado reactiva la ilusión por repatriar a los referentes formados en la Academia y reiteró que también alimenta esa expectativa.
Esta vez decidió redoblar la presión y dejó una frase contundente dirigida a ambas figuras. “Tienen que venir ya. A De Paul y a Lautaro ya se los dije, que tienen que venir y que no se hagan los boludos que ya está, ya llegó el momento que los necesitamos”, afirmó.
Más allá del deseo del DT, el regreso de ambos parece lejano. De Paul acaba de incorporarse a Inter Miami, club con el que firmó contrato hasta 2029.teSRwQ
Martínez, en tanto, es la principal figura del Inter de Milán y renovó su vínculo hasta el mismo año, por lo que su salida aparece fuera de los planes inmediatos. Aun así, Costas volvió a instalar el reclamo y mantuvo viva la expectativa del hincha.