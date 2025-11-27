AFA: Liga de Tandil no clasificó a Copa Argentina 2026 pese a lo dicho en redes

La consagración de la Liga de Tandil en la Copa País de Selecciones de Ligas derivó en una situación de confusión pública luego de que la propia institución publicara en sus cuentas oficiales la frase “Próximo destino: Copa Argentina 2026”, acompañada de un recorte del discurso pronunciado por Claudio Tapia durante la presentación del torneo.

Diversos medios nacionales y regionales replicaron la información, interpretándola como una confirmación de que el campeón del certamen federal obtendría un cupo directo en la próxima edición de la Copa Argentina.

La publicación de la Liga de Tandil surgió a partir de un fragmento del mensaje del presidente de la AFA correspondiente al lanzamiento de la Copa País. En su discurso, Tapia afirmó que el torneo permite a las ligas del interior “soñar con esta Copa País, de lograr jugar después en la Copa Argentina”, en referencia al crecimiento y la visibilidad que la competencia busca brindar. El recorte difundido omitió el contexto completo de la declaración, lo que favoreció la interpretación de un anuncio formal de clasificación.

Ausencia en el Reglamento

No obstante, una revisión de la normativa vigente confirma que no existe ningún vínculo reglamentario entre la Copa País y la Copa Argentina. El Reglamento de la Copa País 2025, elaborado por el Consejo Federal, establece como único objetivo del certamen la conformación de ocho selecciones regionales para disputar su propia etapa final, sin mencionar beneficios deportivos adicionales ni mecanismos de clasificación a otros torneos.

A su vez, el Boletín Especial N.º 6608 de la AFA, que regula la Copa Argentina 2026, detalla de manera precisa y excluyente el sistema de clasificación, donde los únicos participantes habilitados provienen de la Primera División (LPF), Primera Nacional, Primera B Metropolitana, Primera C, y el Torneo Federal A. En ninguna sección del reglamento se contempla la participación de selecciones de ligas.

La situación expone una discordancia entre el mensaje institucional expresado durante la presentación del torneo y la normativa actualmente publicada por la AFA. Hasta el momento, no existe resolución oficial, boletín, modificación reglamentaria ni comunicado que ratifique la participación del campeón de la Copa País en la Copa Argentina. (NA)