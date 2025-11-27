Fútbol Senior: Villa Mitre, Liniers, Bella Vista y Sansinena se metieron en semis
En la próxima instancia cruzarán tricolores y triperos; chivos y Gallegos.
Villa Mitre, Liniers, Bella Vista y Sansinena se instalaron en las semifinales del torneo Clausura "Jorge Dambolena" del fútbol Senior de la Liga del Sur.
La nota la dio Sansinena, que superó a Tiro Federal --ganador del Apertura-- 3 a 2.
Gastón Valentini, Emiliano Jofré y Bruno Paolella anotaron para el tripero.
Guido Leobono y Sebastián Gigliotti anotaron para el aurivioleta, que pasaba a semis con el empate.
Por su parte, Villa Mitre (1) goleó a Pacífico de Cabildo 4 a 0.
Víctor Palma --2--, Nicolás Venticinque y Emiliano Basso marcaron para el tricolor.
A su vez, Liniers derrotó a Libertad 1 a 0, con gol de Julio Acosta.
Finalmente, Bella Vista derrotó por penales Sporting 5 a 3, tras empatar 1 a 1 en el tiempo regular.
Pablo Arriagada marcó para el Gallego y Marcos Cossú para el rojinegro.
En semis cruzarán Villa Mitre-Sansinena y Liniers-Bella Vista.