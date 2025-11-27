Bahía Blanca | Jueves, 27 de noviembre

Fútbol.

Se confirmaron los árbitros para los cuartos de final: quién dirige Boca-Argentinos

La Liga Profesional oficializó las designaciones arbitrales para la etapa que definirá a los semifinalistas del Torneo Clausura.

El árbitro Fernando Echenique. Foto. NA.

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo y los árbitros designados para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado vedenidero y el lunes próximo.

Por ejemplo, el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors tendrá a Fernando Echenique como juez principal.

La instancia comenzará este sábado en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.30, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco a cargo del VAR.

El único partido del domingo será el que protagonizarán Boca y Argentinos desde las 18.30 en La Bombonera. Al árbitro Echenique lo acompañará Lucas Novelli en la cabina del VAR.

El lunes se abrirá la jornada a las 17 con el partido Barracas Central-Gimnasia (La Plata) en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.

El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing reciba a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.

Ternas completas

El siguiente es detalle de las ternas arbitrales completas:

Sábado

21.30 | Central Córdoba (SdE)-Estudiantes (LP)

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Iván Núñez

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Fabrizio Llobet

Domingo

18.30 | Boca-Argentinos Juniors

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Felipe Viola

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Diego Verlota

Lunes

17 | Barracas Central-Gimnasia (LP)

Árbitro: Hernán Mastrángelo

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri

Cuarto árbitro: Pablo Gimenez

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Diego Romero

21.30 | Racing-Tigre

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo

Árbitro asistente 2: Juan Mamani

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Pablo Dóvalo

AVAR: Juan Pafundi. (NA).

