Se confirmaron los árbitros para los cuartos de final: quién dirige Boca-Argentinos
La Liga Profesional oficializó las designaciones arbitrales para la etapa que definirá a los semifinalistas del Torneo Clausura.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma completo y los árbitros designados para los cuartos de final del Torneo Clausura 2025, que se disputarán entre el sábado vedenidero y el lunes próximo.
Por ejemplo, el encuentro entre Boca y Argentinos Juniors tendrá a Fernando Echenique como juez principal.
La instancia comenzará este sábado en Santiago del Estero, donde Central Córdoba recibirá a Estudiantes de La Plata desde las 21.30, con Yael Falcón Pérez como árbitro y Silvio Trucco a cargo del VAR.
El único partido del domingo será el que protagonizarán Boca y Argentinos desde las 18.30 en La Bombonera. Al árbitro Echenique lo acompañará Lucas Novelli en la cabina del VAR.
El lunes se abrirá la jornada a las 17 con el partido Barracas Central-Gimnasia (La Plata) en el estadio Tomás Adolfo Ducó, donde hará de local el primero y el encuentro será dirigido por Hernán Mastrángelo, con Jorge Baliño supervisando las acciones desde el VAR.
El cierre de los cuartos de final del Torneo Clausura será el lunes a las 21.30 cuando Racing reciba a Tigre en un Cilindro de Avellaneda que finalmente fue homologado para el encuentro que tendrá a Andrés Merlos como árbitro principal, mientras que Pablo Dóvalo estará en el VAR.
Ternas completas
El siguiente es detalle de las ternas arbitrales completas:
Sábado
21.30 | Central Córdoba (SdE)-Estudiantes (LP)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Fabrizio Llobet
Domingo
18.30 | Boca-Argentinos Juniors
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez
Cuarto árbitro: Felipe Viola
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Diego Verlota
Lunes
17 | Barracas Central-Gimnasia (LP)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Pablo Gualtieri
Cuarto árbitro: Pablo Gimenez
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Diego Romero
21.30 | Racing-Tigre
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Juan Mamani
Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Juan Pafundi. (NA).