Tigre venció a Lanús y visitará a Racing en cuartos de final

igre venció este miércoles como visitante por 1-0 a Lanús en un partido correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El gol del encuentro lo convirtió el delantero David Romero a los tres minutos del segundo tiempo.

Con este resultado, el conjunto comandado por Diego Dabove consiguió el pase a los cuartos de final del campeonato local, instancia en la que visitará a Racing, que viene de vencer de manera agónica por 3-2 a River.

Por su parte, el ‘Granate’, que venía de consagrarse campeón de la Copa Sudamericana luego de vencer en tanda de penales al Atlético Mineiro de Brasil, no pudo hacerse fuerte de local y quedó eliminado del certamen.