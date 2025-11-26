Sin hospital ni salas médicas: el personal médico realizará dos paros en Bahía

Los trabajadores bahienses representados por la Asociación Sindical de Profesionales de la salud de la provincia de Bahía Blanca realizarán dos medidas de fuerza, en los próximos días, por lo que el servicio a la comunidad se verá fuertemente restringido.

La decisión se tomó este miércoles durante una asamblea, en forma unánime.

En particular, las medidas de fuerza se llevarán a cabo este viernes 28, durante 24 horas, y el martes 2 y miércoles 3 próximos, durante 48 horas.

Además, el martes se realizará una nueva asamblea y una posterior concentración.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En ambas ocasiones, los trabajadores no ficharán ni concurrirán al lugar de trabajo. Este, se entiende, supondrá una complicación para la prestación del servicio de salud tanto en el Hospital Municipal como en las salas médicas, aunque desde el gremio confirmaron a La Nueva. que las las guardias solo atenderán emergencias y los servicios esenciales -en referencia a las salas de internación- funcionarán como un fin de semana.

“Es en todo el ámbito municipal de salud”, se explicó a este medio

De acuerdo a la resolución, las medidas de fuerza se deben a la falta de resolución por parte del ejecutivo de los reclamos realizados respecto de la jornada laboral del personal profesional de enfermería; el descuento de la contribución solidaria arbitraria a trabajadores sindicalizados, y la falta de resolución favorable respecto a lo discutido sobre bonificaciones a trabajadores profesionales.

De cualquier manera, desde el gremio se explicó que se encuentran abiertos a una nueva negociación, previa a las medidas de fuerza, para resolver la situación.