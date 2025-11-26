Torneo Clausura: cronograma y horarios confirmados para los cuartos de final

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma y los horarios para los partidos correspondientes a los cuartos de final del Torneo Clausura.

El primer semifinalista se conocerá el sábado por la noche, luego del partido en el que Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Estudiantes de La Plata a partir de las 21:30.

El elenco santiagueño viene de ganarle en un partido cargado de polémicas a San Lorenzo por 2-1, mientras que el Pincha dio el golpe para ganarle como visitante por 1-0 a Rosario Central.

El domingo será el turno de dos de los grandes candidatos al título, como lo son Boca y Argentinos Juniors.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El encuentro, que se llevará a cabo en La Bombonera, está programado para las 18:30.

El Xeneize accedió a esta instancia después del cómodo triunfo por 2-0 frente a Talleres de Córdoba. Mientras que el Bicho, por su parte, derrotó como visitante a Vélez.

Los últimos partidos correspondientes a los cuartos de final se disputarán el lunes. En el primero de ellos, Barracas Central recibirá a las 17 a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Más tarde, a las 21:30, Racing, que le ganó de manera agónica por 3-2 a River gracias al gol del uruguayo Gastón Martirena en el último minuto, se enfrentará con Lanús o Tigre, que definirán al último clasificado a los cuartos de final esta noche.

En caso de que su rival sea Tigre, Racing jugará de local, aunque si avanza el “Granate” tendrá que ir de visitante.

*El cronograma

-Sábado

21.30hs: Central Córdoba de Santiago del Estero vs Estudiantes de La Plata.

-Domingo

18.30hs: Boca vs Argentinos Juniors.

-Lunes

17hs: Barracas Central vs Gimnasia y Esgrima La Plata.

21.30hs: Racing vs Lanús/Tigre.