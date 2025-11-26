La bandera de Lanús para el presidente de la AFA: “Gracias Chiqui”

Durante la derrota de Lanús frente a Tigre por 1-0, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, apareció una bandera agradeciéndole a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“¡Gracias Chiqui! Por acompañarnos”, reza la misma, en medio de una investigación que recae sobre la AFA por manipulación de documentos oficiales y con uno de sus sponsors principales, la financiera Sur Finanzas, acusada de lavar más de 70 mil millones de pesos con 74 empresas falsas.

A pesar de que su caída frente a Tigre significó su eliminación en la primera instancia decisiva del Clausura, en la misma instancia que en el Apertura, en el estadio Néstor Díaz Pérez volvió a sonar el grito de “Dale campeón”, ya que el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino alzó la Copa Sudamericana el sábado pasado.

(NA).