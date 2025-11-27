Bahía Blanca | Jueves, 27 de noviembre

La ciudad.

El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

Las previsiones de Satelmet para este 28 de noviembre en Bahía Blanca.

Archivo La Nueva.

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 28 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector sudeste y buena visibilidad.

La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región

Durante la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento moderado con ráfagas regulares del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena. 

La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.

