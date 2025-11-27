El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 28 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector sudeste y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento moderado con ráfagas regulares del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.