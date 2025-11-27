El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 28 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 28 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo será fresco con cielo parcialmente nublado, viento moderado del sector sudeste y buena visibilidad.
Durante la tarde el tiempo será templado con nubosidad variable y viento moderado con ráfagas regulares del sudeste. El índice de radiación UV se prevé normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fresca con nubosidad variable, y se estima para las 00 del sábado una temperatura de 15 grados.