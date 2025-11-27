Bahía San Blas: tras un allanamiento lograron recuperar 40 objetos robados en modalidad "escruche"

Luego de un rápido trabajo de investigación, y a partir de una orden de allanamiento, personal policial de los destacamentos de Bahía San Blas y Stroeder lograron recuperar este jueves unos 40 artículos robados por un menor de 17 años que actuó bajo la modalidad "escruche".

El operativo comenzó el pasado domingo cuando una vecina de "Rincón del Banco" denunció que, en su ausencia, habían ingresado en su domicilio para sustraerle varios elementos.

Los efectivos lograron dar con el autor, que quedó imputado, y recuperaron diversos artículos de cocina y pesca, entre otros.

Interviene en la causa el Juzgado de Garantías del Fuero de Responsabilidad Juvenil N°1 del DJBB.