Por qué se canceló el casamiento de Marianela Mirra y José Alperovich

El exfuncionario José Alperovich y la mediática Marianela Mirra tenían fecha de compromiso para este jueves, pero finalmente el mismo no se llevará a cabo.

Según informó el periodista Fede Flowers en sus redes sociales, la cancelación habría sido por "miedo a la sobreexposición" y una "posible complicación en la situación judicial del exgobernador de Tucumán".

Lejos de armar un megaevento, la pareja tenía planeado una ceremonia privada y reducida con un total de 20 invitados y un servicio gastronómico que llamó la atención por su valor. Según trascendió, el valor del catering rondaba los 200 mil pesos por invitado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, Alperovich canceló la boda por miedo a que la Justicia haga algo si efectuaba el festejo en su departamento de Puerto Madero, donde actualmente cumple una condena de prisión domiciliaria. (NA)