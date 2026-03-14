Franco Colapinto mejoró y clasificó 12° para el Gran Premio de China

Franco Colapinto se quedó en las puertas de la Q3 y clasificó 12° con el Alpine para el Gran Premio de China de la Fórmula 1, que se largará este domingo desde las 4 de la mañana (hora argentina) con Kimi Antonelli, el poleman más joven de la historia (19 años, 6 meses y 17 días) y su Mercedes desde el primer cajón de partida.

Colapinto pasó el primer corte en el 10° puesto, adelante de Pierre Gasly, su principal medida. Marcó 1m33s634, una décima y media más rápido que el otro A526.

Ya en la segunda tanda, mejoró a 1m33s357, apenas cinco milésimas más lento que Isack Hadjar (Red Bull), el último que logró meterse a la Q3. Y quedó tres décimas por detrás de su compañero de equipo.

Así, el argentino logró una mejora sustancial respecto de la clasificación sprint del viernes, que lo había dejado 16° y lejos de Gasly, en una difícil adaptación al técnico circuito de Shanghái.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

14° en el Sprint

Esta madrugada se llevó a cabo la primera carrera sprint de la temporada.

George Russell, que hasta ahora ganó todas las pruebas de este año, se quedó con la victoria.

Franco Colapinto, quien largó en la octava fila, finalizó 14° tras una muy buena largada. Su compañero Gasly fue 11°. (TyC y NA)