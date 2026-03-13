Operativo en dos viviendas bahienses: se secuestró cocaína y hay tres personas detenidas

Dos procedimientos que terminaron con secuestro de cocaína y la aprehensión de dos hombres llevó a cabo personal policial de la Comisaría Quinta. Además, durante el operativo, se concretó la detención de un tercero que tenía un pedido de captura vigente por infracción a la ley de drogas.

Con apoyo de efectivos de la UPPL y del GAD, se realizó este viernes un par de allanamientos, el primero de ellos en una vivienda de calle Junín al 2200, donde los efectivos secuestraron nueve envoltorios de cocaína y aprehendieron a un hombre de 26 años, identificado como Juan Roberto Leonardo Banega.

El segundo se efectuó en un domicilio de calle Pacífico al 1500, donde se incautaron elementos solicitados por la justicia y se procedió a la aprehensión de Luis Carlos Grimalt, de 39 años, acusado por los delitos de lesiones leves, daño y amenazas agravadas.

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Durante los operativos, además, los efectivos concretaron la detención de Nicolás Gabriel Sánchez, de 24 años, sobre quien pesaba una orden de captura vigente desde el 12 de julio de 2023, emitida por la Cámara Primera en lo Criminal del Departamento Judicial Chaco, por una causa vinculada a infracción a la Ley 23.737.

La investigación se originó el pasado martes 3 de este mes, cuando una mujer de 34 años denunció que un hombre se presentó en su vivienda de calle Santa Cruz al 1700, donde la agredió físicamente y la amenazó con un arma blanca.

La causa es investigada por la UFIJ N° 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca.