Robó una moto en pleno centro bahiense y fue capturado en Villa Mitre

Un joven de 18 años fue detenido en los últimos minutos del sábado en la zona de Villa Mitre, acusado de intentar sustraer una motocicleta.

El hecho ocurrió en Maipú y Garibaldi, sobre las 23.15, luego de un alerta al 911 y un seguimiento realizado por el Centro Único de Monitoreo.

En este marco, personal del Cuerpo Motorizado detuvo a Bruno Nahuel Rodríguez.

El delito había ocurrido en la primera cuadra de O’Higgins.