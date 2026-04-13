Farmacias advierten que pueden faltar medicamentos por pagos demorados de Pami: "La situación es límite"

"La situación es límite. El retraso en los pagos se profundizó desde noviembre y tenemos prestaciones de enero, febrero y marzo sin abonar". La presidenta de la Confederación Farmacéutica Argentina, Alejandra Gómez, habló hoy con LU2 y explicó la delicada situación de las farmacias por las demoras en los pagos de Pami.

"Esto lo veníamos anticipando hace meses pero en el último período la situación se puso más complicada. El plazo de las farmacias para pagar a las droguerías es de 15 días, entonces si el envío de los fondos por parte del financiador que es Pami no llega en tiempo y forma, esto se rompe", dijo Gómez.

La dirigente farmacéutica advirtió que el problema se replica en unas 10 mil farmacias de todo el país, aunque hay localidades más complicadas que otras por la escasez o carencia de medicamentos.

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"Nosotros tratamos de mantener el stock pero dependemos de que las droguerías nos dejen las cuentas abiertas. Mientras tanto tenemos que pagar sueldos, cargas sociales y otros gastos sin recibir el dinero establecido en el convenio con Pami", agregó.

Gómez remarcó que la idea no es hacer ninguna medida de fuerza pero sostuvo que, en términos reales, "es una imposibilidad concreta brindar el servicio (por falta de medicinas); ya hay tratamientos que se interrumpen en casos de patologías que requieren asistencia continua".

Añadió: "Vamos a exigir que se regularicen los pagos esta semana, hay localidades donde el servicio prácticamente no se puede brindar".

Y resaltó: "Nosotros siempre tenemos que dar la cara y brindarle el medicamento al paciente. Ya pusimos la cara cuando se quitó el beneficio del 100% de descuento de Pami, también cuando no nos envían las vacunas en forma suficiente. Pero llega un momento que se necesita una respuesta, que es poner al día los pagos".