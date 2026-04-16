Demandaron a la AFA y a Messi por incumplimiento de contrato
Una productora de Miami pidió un resarcimiento de 7 millones de dólares.
La empresa VID Music Group demandó a Lionel Messi y a la AFA por la organización y promoción de dos amistosos de la Selección en octubre del año pasado.
El reclamo sostiene que la presencia del jugador estaba garantizada por contrato y que su ausencia en el partido ante Venezuela derivó en una baja convocatoria y pérdidas económicas.
La firma estima perjuicios cercanos a los 7 millones de dólares. El caso tramita en un tribunal de Miami y la compañía anunció que brindará más detalles en una conferencia de prensa el próximo martes.
Messi no fue incluido en la convocatoria de Argentina contra Venezuela, una decisión de la que VID dijo que solo se enteró el día anterior y que no fue comunicada a la empresa por parte de la AFA.
La firma demandante reclama que el capitán del seleccionado argentino al menos debió jugar 30 minutos, a menos que estuviera lesionado.
La demanda alega que la ausencia de Messi afectó directamente la asistencia, que según VID fue de aproximadamente 15 mil personas, alrededor del 23% de la capacidad del estadio.
También afirma que, según los términos del acuerdo, VID tenía derecho al 25% del valor del contrato si Messi no se presentaba y que la AFA incumplió el contrato al no pagar dicha cantidad.