Demandaron a la AFA y a Messi por incumplimiento de contrato

La empresa VID Music Group demandó a Lionel Messi y a la AFA por la organización y promoción de dos amistosos de la Selección en octubre del año pasado.

El reclamo sostiene que la presencia del jugador estaba garantizada por contrato y que su ausencia en el partido ante Venezuela derivó en una baja convocatoria y pérdidas económicas.

La firma estima perjuicios cercanos a los 7 millones de dólares. El caso tramita en un tribunal de Miami y la compañía anunció que brindará más detalles en una conferencia de prensa el próximo martes.

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Messi no fue incluido en la convocatoria de Argentina contra Venezuela, una decisión de la que VID dijo que solo se enteró el día anterior y que no fue comunicada a la empresa por parte de la AFA.

La firma demandante reclama que el capitán del seleccionado argentino al menos debió jugar 30 minutos, a menos que estuviera lesionado.

La demanda alega que la ausencia de Messi afectó directamente la asistencia, que según VID fue de aproximadamente 15 mil personas, alrededor del 23% de la capacidad del estadio.

También afirma que, según los términos del acuerdo, VID tenía derecho al 25% del valor del contrato si Messi no se presentaba y que la AFA incumplió el contrato al no pagar dicha cantidad.