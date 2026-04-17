Liga Nacional: tres bahienses festejaron dos tremendos cierres en la noche del jueves

El plantel de Oberá se une en el festejo. Foto: LN.

Un triple cuando restando poco más de dos segundos le dio la victoria a Oberá frente a Peñarol, 87 a 84, mientras que Quimsa se llevó la victoria de cancha de Instituto, 79 a 78, por lo que tres bahienses festejaron en la noche del jueves en la Liga Nacional.

Alejo Azpilicueta intenta tapar a Pérez Tapia.

En Misiones, Bruno Sansimoni tomó un lanzamiento de tres puntos con el marcador igualado en 81 y le dio la victoria a Oberá, que de esta manera le asegura un lugar entre los cuatro, con el sueño de terminar en primer lugar.

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Alejo Azpilicueta jugó 12m54, anotando 2 puntos (0-3 en t3 y 1-2 en t2), más 2 rebotes y 2 asistencias. Mientras que el juvenil Albano Costa ingresó 25 segundos.

En tanto, Quimsa se llevó el triunfo en Alta Córdoba, que le permitió asegurarse un lugar entre los cuatro y, también, ilusionarse con el Nº1.

Los santiagueños tienen a favor los desempates frente a Gimnasia y le ganaron en los dos cruces a Oberá, lo que lo posiciona con ventaja en cualquier igualdad.

Fue una noche especial en Instituto, por el regreso del entrenador Lucas Victoriano a un club donde fue campeón.

Fausto Ruesga, defendiendo a Gastón Whelan.

Dos libres de Solanas sellaron el marcador final. Fausto Ruesga estuvo en cancha 21m20 y no convirtió.