El Municipio informó qué calles serán cortadas al tránsito esta semana por tareas de mantenimiento
Dos de las interrupciones vehiculares se realizarán en la zona céntrica y la restante en el barrio Pedro Pico.
El Municipio informó cuáles serán los cortes de calles previstos para los próximos días en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de una serie de tareas de mantenimiento urbano.
Este lunes se verá interrumpido el tránsito en la avenida Alem, entre Martiniano Rodríguez y 19 de Mayo, de acuerdo con el siguiente cronograma:
- 7:45 a 8:30 hs: corte parcial (ascendente)
- 8:30 a 12.00: corte total
- 12.00 a 13.00: corte parcial (ascendente)
- 13.00 a 17.00: corte total
- Resto del día: liberado al tránsito
Asimismo, por el término de 7 días se verá interrumpido el paso vehicular en General Paz, entre San Martín y Lamadrid, y entre Dorrego y Corrientes.
Finalmente, la comuna reportó que se cortará por 10 días la calle Montevideo, entre Italia y Santa Fe.