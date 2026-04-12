El Municipio informó qué calles serán cortadas al tránsito esta semana por tareas de mantenimiento

El Municipio informó cuáles serán los cortes de calles previstos para los próximos días en diferentes sectores de la ciudad, en el marco de una serie de tareas de mantenimiento urbano.

Este lunes se verá interrumpido el tránsito en la avenida Alem, entre Martiniano Rodríguez y 19 de Mayo, de acuerdo con el siguiente cronograma:

7:45 a 8:30 hs: corte parcial (ascendente)

8:30 a 12.00: corte total

12.00 a 13.00: corte parcial (ascendente)

13.00 a 17.00: corte total

Resto del día: liberado al tránsito

Asimismo, por el término de 7 días se verá interrumpido el paso vehicular en General Paz, entre San Martín y Lamadrid, y entre Dorrego y Corrientes.

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Finalmente, la comuna reportó que se cortará por 10 días la calle Montevideo, entre Italia y Santa Fe.