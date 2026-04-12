Horror en Entre Ríos: encontraron un cuerpo dentro de una pared en una obra en construcción

El cuerpo de un hombre fue encontrado este domingo oculto dentro de una pared en una obra en construcción en la ciudad de Colón, en Entre Ríos.El espeluznante hallazgo se produjo esta mañana en un edificio en obra ubicado en la intersección de la Costanera Quirós y calle Moreno, en donde se desplegó un fuerte operativo judicial.

Según indicaron medios locales, la situación salió a la luz cuando se advirtieron manchas de sangre en el sector. A partir de esa alerta, se dio aviso a las autoridades, que ordenaron intervenir en la estructura para verificar el origen de los rastros.

Como parte del procedimiento, se hizo una demolición parcial de una pared en el subsuelo de la construcción, lo que permitió encontrar el cuerpo oculto en el interior del muro.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Departamental Colón, Bomberos Voluntarios y personal de la División Policía Científica, que llevó adelante el relevamiento técnico y la recolección de pruebas bajo estrictos protocolos.

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El operativo fue supervisado por el subjefe departamental, comisario inspector Martín Furlong, y contó con la intervención de los fiscales Noelia Batto y Alejandro Perroud, quienes quedaron a cargo de la investigación.

Si bien la identidad aún no fue confirmada oficialmente, los primeros datos indicarían que la víctima sería un ciudadano de nacionalidad paraguaya. Algunas versiones señalan que podría tratarse de un albañil que estaba desaparecido desde hacía aproximadamente 15 días.

En paralelo, los investigadores trabajan sobre una línea que contempla la posible participación de otra persona en el hecho. También trascendió que habría elementos que apuntan a un sospechoso oriundo de la provincia de Buenos Aires, aunque no se brindaron detalles para no entorpecer la causa.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, el cuerpo fue trasladado para confirmar su identidad y para que le hagan la autopsia correspondiente que permitirá establecer la causa de la muerte y determinar si hubo intervención de terceros.

Por el momento, el predio de la obra permanece clausurado y bajo custodia policial. Se espera que en las próximas horas surjan nuevos datos que permitan avanzar en el esclarecimiento de un hecho que generó fuerte conmoción en la comunidad de Colón. (TN)