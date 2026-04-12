Una jornada en mejora: cómo será el lunes en Bahía Blanca

Una jornada que comenzará inestable pero que irá mejorando hacia la tarde es la que vivirá la ciudad de Bahía Blanca en este inicio de semana.

Según se indicó desde el servicio Satelmet, la temperatura máxima alcanzará los 26 grados centígrados.

En la mañana el tiempo será nuboso e inestable, mejorando; el viento será leve del este rotando al noreste y la visibilidad será buena.

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La temperatura mínima será de 15 grados centígrados.

En la tarde, el tiempo será cálido con soleados. El viento tendrá intensidad leve con períodos de moderado del sector norte, el índice de radiación ultravioleta será normal y la visibilidad, buena.

Por esas horas, se dará la máxima del lunes, con 26 grados centígrados.

La noche, en tanto, será templada y algo ventosa. Se estima para medianoche una temperatura de 19 grados centígrados.