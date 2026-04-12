Las ventas minoristas cayeron en marzo y acumulan un declive del 3,6% en 2026

Las ventas minoristas de las pymes retrocedieron 0,6% interanual en marzo y acumulan una caída del 3,6% en el primer trimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El dato implica un nuevo descenso tras la caída del 5,6% de febrero, 4,8% de enero, 5,2% en diciembre, 4,1% en noviembre, 1,4% en octubre, 4,2% en septiembre, 2,6% en agosto, 2% en julio, 0,5% en junio y 2,9% en mayo, cuando se cortó con cinco meses de mediciones positivas.

En la comparación mensual desestacionalizada, el Índice de Ventas Minoristas Pymes arrojó que los comercios registraron una merma en el consumo del 0,4% en el tercer mes del año respecto de febrero.

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Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “el inicio escolar dinamizó el gasto específico, pero la pérdida de poder adquisitivo y el alza de los costos operativos afectaron el volumen general”.

Al mismo tiempo, agregaron que “la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir definieron un escenario de marcada cautela operativa”.

En relación con la expectativa futura, el reporte reflejó que “el 48% de los consultados prevé un mantenimiento de los niveles vigentes, frente a un 39,7% que espera una mejora y un 12,4% que vaticina un retroceso”.

Asimismo, respecto a la inversión, arrojó que “el 59,1% de los empresarios califica el escenario presente como no apto para nuevos desembolsos, en contraste con el 13,1% que lo considera una oportunidad. Asimismo, el 27,7% de la muestra no manifiesta una definición concreta al respecto”.

El relevamiento por rubros validó la tendencia contractiva del período, con cinco de los siete rubros relevados en terreno negativo. Las mermas se localizaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En sentido opuesto, el segmento de Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció 2%, mientras que Farmacia marcó un alza del 1,1% interanual.





El rendimiento de cada rubro