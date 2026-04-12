Circulaban con droga y en un vehículo robado: fueron capturados cuando intentaban huir

Dos personas fueron aprehendidas en las últimas horas en el macrocentro bahiense, cuando circulaban en un vehículo con pedido de captura de La Plata y trataron de fugarse de la policía. Además, tenían cocaína en su poder.

La captura se llevó a cabo en Soler y General Paz, durante los festejos por el 198º aniversario de Bahía Blanca.

En ese lugar, personal del Comando Patrulla y del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera aprehendió a Sebastián Fuertes, de 48 años, y a Estefanía Goroso, de 24. Ambos poseen amplios antecedentes por delitos contra la propiedad.

Según se indicó, cuando el vehículo circulaba por el sector, fue detenido por efectivos policiales que estaban realizando un operativo de rutina. Haciendo caso omiso, estas personas emprendieron la fuga, aunque fueron rápidamente interceptados.

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Al tratar de identificar a los ocupantes del vehículo, los notaron "eufóricos y poco colaborativos". Por ello, luego de una requisa, se les encontraron aproximadamente 10 gramos de clorhidrato de cocaína.

Además, se estableció que el rodado poseía la cédula verde apócrifa y las chapas patentes adulteradas, junto con los números de motor y chasis suprimidos.

Fuertes fue aprehendido por tenencia de estupefacientes y robo de automotor, mientras que Goroso fue capturada por tenencia de estupefacientes.

Intervienen la Fiscalía Federal, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 7 de Bahía Blanca y la N° 9 de La Plata.