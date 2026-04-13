Los médicos de cabecera del PAMI comenzaron un paro de 72 horas en Bahía y el resto del país

Los médicos de cabecera de PAMI iniciaron este lunes un paro de 72 horas en Bahía Blanca y todo el país, en rechazo a una resolución que, según denuncian, implica un “fuerte recorte en sus ingresos” y pone en riesgo la continuidad del servicio para los afiliados.

La Asociación Médica local (AMBB) confirmó este lunes que, luego de haber mantenido una reunión con los profesionales nucleados en la institución, se decidió la adhesión a la medida de fuerza, "reclamando una retribución económica acorde a la tarea del cuidado de la salud de los adultos mayores y el pronto pago de lo adeudado correspondiente al mes de enero de 2026", según indicaron en un comunicado.

El paro de actividades se lleva adelante en protesta por la reciente resolución del organismo que precariza el trabajo médico y pone en riesgo la sostenibilidad de los consultorios.

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El malestar se originó tras la publicación de la Resolución 2026-1107-INSSJP-DE, dictada el pasado 9 de abril. Según señalan, bajo la apariencia de un "ordenamiento" del sistema, la medida implica un ajuste sustancial en los ingresos reales.

Si bien el PAMI anunció un incremento de la cápita a $2.100, los médicos advierten que implica un cambio en las reglas de juego y una reducción de los valores que perciben por sus servicios.

La medida de fuerza, que se extenderá hasta el jueves, incluye un estado de alerta y movilización en todo el país. Durante el paro, los profesionales informaron que solo se garantizará la atención de urgencias, quedando la misma sujeta al criterio profesional y la normativa vigente.

El miércoles se realizará una movilización de profesionales a la sede nacional de PAMI, y ya anticiparon que la protesta continuará por tiempo indeterminado si la entidad no da marcha atrás con el cambio de sistema. (con información de NA y LN)