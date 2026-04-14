Respaldo privado al refuerzo de seguridad en los accesos del puerto bahiense

La Cámara de Permisionarios y Concesionarios del Puerto de Bahia Blanca mostró este martes su “profunda preocupación” por las medidas de fuerza que vienen realizando desde hace varios días los transportistas autoconvocados de carga de granos.

En este marco, mostró su apoyo a la decisión de reforzar la seguridad -con presencia policial- en los distintos accesos a la terminal portuaria bahiense. Los camioneros realizan retenes en las principales rutas y accesos a los más importantes nodos portuarios del país, lo que imposibilita el normal desarrollo de la actividad.

Desde el ente se advirtió sobre “la paralización de la actividad agroindustrial, iniciada el 7 de abril por transportistas autoconvocados”.

“Esta medida de fuerza impide el normal desarrollo de las actividades y afecta críticamente la logística en plena cosecha. La situación representa gravísimos inconvenientes para nuestra actividad e industria, generando retrasos en los embarques, el incumplimiento de contratos con el exterior, imposibilidad de abastecimiento de fábricas de aceite implicando la paralización de la actividad industrial y la imposibilidad de que ingresen divisas fundamentales para nuestro país”, se indicó.

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A través de un comunicado, la cámara reafirmó su “voluntad inquebrantable de salvaguardar el derecho constitucional al trabajo y a la libre circulación”.

“Por ello, apoyamos el refuerzo efectivo de las fuerzas de seguridad nacionales y la policía de la provincia de Buenos Aires. Consideramos que este accionar es indispensable para brindar las garantías necesarias y permitir que despachantes y choferes retomen la carga y descarga de mercadería sin temor a represalias”, se explicó.

También se instó “a todos los actores de la cadena a reanudar el envío de mercadería a la máxima brevedad posible para restablecer la operatividad de nuestro sector”.